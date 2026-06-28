¿Cuánto gana una selección eliminada en fase de grupos del Mundial 2026?

Mundial 2026, que definirá los grupos de la Copa

Participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un importante beneficio económico para todas las selecciones clasificadas, incluso para aquellas que no logren avanzar más allá de la fase de grupos.

De acuerdo con una decisión aprobada por el Consejo de la FIFA el 17 de diciembre de 2025, cada una de las 48 selecciones recibirá un ingreso mínimo de 10.5 millones de dólares , monto que combina el premio por participación y un aporte destinado a cubrir los gastos de preparación.

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¿Cuánto recibe cada selección?

La FIFA informó que cada país clasificado tendrá derecho a:

USD 9 millones como premio mínimo por participar en el torneo.

como premio mínimo por participar en el torneo. USD 1.5 millones para cubrir gastos de preparación, concentración y logística antes del inicio del Mundial.

En total, cada selección tiene garantizados USD 10.5 millones, aunque sea eliminada en la primera fase de la competencia.

@fepafut

FIFA repartirá más de 700 millones de dólares

Según el comunicado oficial del Consejo de la FIFA, el organismo aprobó una contribución económica total de 727 millones de dólares relacionada con el Mundial 2026.

De esa cifra:

USD 655 millones serán distribuidos como premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes.

serán distribuidos como premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes. El resto corresponde al programa de apoyo destinado a financiar la preparación de los equipos antes del torneo.

Los premios aumentan conforme se avanza

@leonelmessi

El sistema de distribución de la FIFA contempla pagos escalonados, por lo que las selecciones que superen la fase de grupos y avancen hacia octavos de final, cuartos, semifinales, tercer lugar o la final recibirán premios económicos superiores.

De esta manera, el monto definitivo dependerá de la posición final que obtenga cada selección en el campeonato.

La FIFA señaló que los pagos son transferidos directamente a las asociaciones miembro participantes conforme al esquema oficial de distribución aprobado para la Copa Mundial de 2026.