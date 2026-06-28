¿Cuánto gana una selección eliminada en fase de grupos del Mundial 2026?

Participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un importante beneficio económico para todas las selecciones clasificadas, incluso para aquellas que no logren avanzar más allá de la fase de grupos.
¿Cuánto recibe cada selección?
La FIFA informó que cada país clasificado tendrá derecho a:
- USD 9 millones como premio mínimo por participar en el torneo.
- USD 1.5 millones para cubrir gastos de preparación, concentración y logística antes del inicio del Mundial.
En total, cada selección tiene garantizados USD 10.5 millones, aunque sea eliminada en la primera fase de la competencia.
FIFA repartirá más de 700 millones de dólares
Según el comunicado oficial del Consejo de la FIFA, el organismo aprobó una contribución económica total de 727 millones de dólares relacionada con el Mundial 2026.
De esa cifra:
- USD 655 millones serán distribuidos como premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes.
- El resto corresponde al programa de apoyo destinado a financiar la preparación de los equipos antes del torneo.
Los premios aumentan conforme se avanza
El sistema de distribución de la FIFA contempla pagos escalonados, por lo que las selecciones que superen la fase de grupos y avancen hacia octavos de final, cuartos, semifinales, tercer lugar o la final recibirán premios económicos superiores.
De esta manera, el monto definitivo dependerá de la posición final que obtenga cada selección en el campeonato.
La FIFA señaló que los pagos son transferidos directamente a las asociaciones miembro participantes conforme al esquema oficial de distribución aprobado para la Copa Mundial de 2026.