Mundial 2026: calendario de partidos para este martes 30 de junio

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de costa de marfil, desde el Estadio de Dallas, Estados Unidos.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega 12:00 p.m. (RPC radio)
- Francia vs. Suecia 4.00 p.m. (RPC radio)
- México vs. Ecuador 8:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
Partidos de dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
- Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)