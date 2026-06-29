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Mundial 2026 Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 16:23

Mundial 2026: calendario de partidos para este martes 30 de junio

Este martes 30 de junio sigue la emoción del Mundial 2026 con los dieciseisavos de final. A partir de esta instancia, las selecciones luchan por mantenerse.

México y Ecuador se enfrentaran en dieciseisavos del Mudial 2026. 

México y Ecuador se enfrentaran en dieciseisavos del Mudial 2026. 

María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de costa de marfil, desde el Estadio de Dallas, Estados Unidos.

Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega 12:00 p.m. (RPC radio)
  • Francia vs. Suecia 4.00 p.m. (RPC radio)
  • México vs. Ecuador 8:00 p.m. (RPC y Medcom Go)

Partidos de dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
  • Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)

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