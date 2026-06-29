Selección de Panamá regresa al país tras su eliminación del Mundial 2026

Este lunes arribó la selección de Panamá al Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras culminar su participación en el Mundial 2026 y ser eliminada en la fase de grupos.

Uno de los jugadores abordados a su llegada fue Andrés Andrade, quien indicó que, tras su paso por el torneo, tiene contemplado disfrutar de su familia antes de regresar a su club en Austria. Asimismo, reconoció que el equipo debe corregir errores y mejorar su rendimiento.

"Es momento de disfrutar a la familia, estar con ellos. Hay tiempo para pensar las cosas que se hicieron mal, corregirlas y trataremos de mejorar. Al final la afición estuvo estupenda y en los tres partidos se notó el pueblo panameño y eso deja mucho qué hablar del país", expresó el jugador.

Jugadores de la Selección Nacional de Panamá arribaron esta tarde al país, tras su participación en la Copa Mundial 2026.

Los defensores Andrés Andrade y Jiovany Ramos fueron los primeros en salir para reunirse con sus familiares en el Aeropuerto Internacional del @tocumenaero pic.twitter.com/auGneSGtK0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

Sobre la posible renovación de contrato del director técnico Thomas Christiansen, el defensor señaló que, aunque es un tema que no le corresponde, a su criterio sería muy positivo que continuara dirigiendo a la selección nacional.

Otro de los jugadores captados a su llegada a suelo patrio fue Jiovany Ramos, en un arribo que contó con el recibimiento y apoyo de los aficionados panameños.