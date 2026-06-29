Selección de Panamá regresa al país tras su eliminación del Mundial 2026

Este lunes arribó la selección de Panamá al Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras culminar su participación en el Mundial 2026 y ser eliminada en la fase de grupos.
"Es momento de disfrutar a la familia, estar con ellos. Hay tiempo para pensar las cosas que se hicieron mal, corregirlas y trataremos de mejorar. Al final la afición estuvo estupenda y en los tres partidos se notó el pueblo panameño y eso deja mucho qué hablar del país", expresó el jugador.
Sobre la posible renovación de contrato del director técnico Thomas Christiansen, el defensor señaló que, aunque es un tema que no le corresponde, a su criterio sería muy positivo que continuara dirigiendo a la selección nacional.
Otro de los jugadores captados a su llegada a suelo patrio fue Jiovany Ramos, en un arribo que contó con el recibimiento y apoyo de los aficionados panameños.