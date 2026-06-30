Presidente Mulino pide a diputados de CD impulsar leyes con sustento legal y evitar nuevos vetos

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para abordar temas de interés nacional y coordinar esfuerzos en favor de iniciativas legislativas con respaldo jurídico y social.

Según informó la Presidencia, el encuentro tuvo como propósito fortalecer el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la bancada, con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a la población panameña.

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Presidente Mulino cuestiona leyes vetadas

Durante la reunión, el mandatario expresó su preocupación por la cantidad de proyectos de ley que ha debido vetar desde el inicio de su administración.

Mulino señaló que varias de estas iniciativas eran incompatibles con la legislación vigente, los parámetros fiscales del Estado o la propia Constitución, por lo que insistió en la necesidad de que las propuestas legislativas cuenten con un adecuado sustento jurídico antes de ser aprobadas.

Bancada de CD promete fortalecer la imagen de la Asamblea

Por su parte, los diputados de Cambio Democrático manifestaron su compromiso de contribuir a mejorar la imagen de la Asamblea Nacional.

Entre las acciones planteadas, la bancada destacó que buscará fortalecer la asistencia de los diputados a las comisiones legislativas y respaldar proyectos de ley que cuenten con un sólido sustento legal y social.

La reunión se produce en la víspera de la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y de la elección de la junta directiva que dirigirá el Órgano Legislativo durante el período 2026-2027.