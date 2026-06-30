Minsa advierte por sensación térmica de hasta 40 °C: cómo evitar la deshidratación

Minsa alerta por altas temperaturas y pide reforzar la hidratación ante sensación térmica de hasta 40 °C

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de hidratación ante el incremento de las temperaturas y de la sensación térmica, que en algunas zonas del Pacífico panameño puede superar los 40 °C .

La entidad recomendó beber agua antes, durante y después de la exposición al calor para prevenir complicaciones como la deshidratación, el agotamiento y los calambres por calor.

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MINSA advierte: deshidratación es uno de los principales riesgos

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, explicó que, aunque el golpe de calor es una condición conocida, en Panamá son más frecuentes los casos de agotamiento por calor, calambres y deshidratación, que representan una de las principales causas de atención en los servicios de urgencias durante esta temporada.

"Lo más importante es la prevención. No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor", indicó el especialista. "Lo más importante es la prevención. No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor", indicó el especialista.

Personas con enfermedades crónicas enfrentan mayor riesgo

El Minsa advirtió que la deshidratación puede agravar problemas de salud, especialmente en personas con hipertensión arterial y enfermedades cardíacas, ya que puede aumentar la presión arterial y favorecer episodios de insuficiencia cardíaca.

Asimismo, recordó que los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas, por lo que recomendó mantener una adecuada hidratación con agua y, cuando sea necesario, bebidas con electrolitos.

Recomendaciones para prevenir afectaciones por el calor

Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud aconseja:

Beber agua de forma constante, incluso antes de sentir sed.

Hidratarse antes, durante y después de realizar actividades al aire libre.

Utilizar protector solar.

Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Minsa reiteró que adoptar estas medidas puede reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el calor y proteger la salud durante los días de temperaturas elevadas.