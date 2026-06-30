Investigan brote de norovirus en David: más de 100 personas presentan diarrea y vómitos

El Ministerio de Salud (Minsa) investiga un brote de enfermedad gastrointestinal registrado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde se han reportado 450 casos de personas con síntomas como diarrea y vómitos desde el pasado domingo.
Casos de norovirus en David: están bajo investigación
De acuerdo con el especialista, los pacientes han presentado principalmente diarrea y vómitos, con una duración de los síntomas que oscila entre 24 y 48 horas.
No obstante, aclaró que la investigación epidemiológica continúa, ya que aún no se ha determinado el origen del brote ni si los contagios están asociados a una fuente común de exposición.
Recomiendan reforzar las medidas de higiene
Ante esta situación, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, sobre todo antes de preparar o consumir alimentos y después de utilizar el baño.
Las autoridades también recomendaron mantener una adecuada manipulación de los alimentos y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas persistentes o signos de deshidratación.
El Minsa indicó que continuará con las investigaciones para identificar el origen del brote y adoptar las medidas sanitarias necesarias para evitar nuevos contagios.