Investigan brote de norovirus en David: más de 100 personas presentan diarrea y vómitos

El Ministerio de Salud (Minsa) investiga un brote de enfermedad gastrointestinal registrado en el distrito de David , provincia de Chiriquí, donde se han reportado 450 casos de personas con síntomas como diarrea y vómitos desde el pasado domingo.

El doctor Pablo González, jefe de Epidemiología del Minsa, informó que las autoridades sospechan que el brote esté relacionado con un norovirus, un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis.

Casos de norovirus en David: están bajo investigación

De acuerdo con el especialista, los pacientes han presentado principalmente diarrea y vómitos, con una duración de los síntomas que oscila entre 24 y 48 horas.

#ECONewsLoÚltimo I Brote de norovirus en David deja decenas de personas con síntomas gastrointestinales.



"Actualmente se sospecha de que la causa del brote de diarrea y vómitos en David, sea por norovirus, que es un virus altamente contagioso", informó el Dr. Pablo González,… pic.twitter.com/kOGSu4sNe8 — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) June 30, 2026

No obstante, aclaró que la investigación epidemiológica continúa, ya que aún no se ha determinado el origen del brote ni si los contagios están asociados a una fuente común de exposición.

Recomiendan reforzar las medidas de higiene

Ante esta situación, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, sobre todo antes de preparar o consumir alimentos y después de utilizar el baño.

Las autoridades también recomendaron mantener una adecuada manipulación de los alimentos y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas persistentes o signos de deshidratación.

El Minsa indicó que continuará con las investigaciones para identificar el origen del brote y adoptar las medidas sanitarias necesarias para evitar nuevos contagios.