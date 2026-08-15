Así funcionará el nuevo sistema de entrega de insumos a privados de libertad

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, supervisó este sábado los últimos detalles para la implementación del nuevo procedimiento para la entrega de encomiendas e insumos a personas privadas de libertad en la provincia de Panamá, el cual iniciará este lunes en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari.

Durante el recorrido, la titular de la cartera de Gobierno explicó el funcionamiento del nuevo sistema, cuyo tiempo de entrega no debe exceder las 24 horas, salvo en el caso de los privados de libertad trasladados a Chiriquí, cuyos insumos deberán llegar en un plazo máximo de 48 horas.

Indicó además que, en colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se desarrolló una plataforma digital para registrar a las personas autorizadas para la entrega, mientras que el embalaje y la distribución estarán a cargo de funcionarios de Correos y Telégrafos Nacionales (Cotel).

Procedimiento de entrega de insumos. MINGOB

Por su parte, el director de Cotel, César Tejedor, explicó que cuentan con un sistema que garantiza la trazabilidad de los paquetes desde su recepción hasta la entrega. Agregó que los camiones destinados para este servicio disponen de cámaras, GPS y monitoreo las 24 horas como parte de las medidas de seguridad.

La ministra hizo un llamado a los familiares a no madrugar ni pernoctar en el lugar. Para este trámite se habilitó un horario de atención de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., con el propósito de ofrecer un servicio organizado.

El Ministerio de Gobierno recuerda que el cronograma, horarios, lugares habilitados y demás información relacionada con la entrega de insumos están disponibles en sus cuentas oficiales.

Para más detalles, pude ingresar al siguiente sitio web: Mingob establece nuevo procedimiento para la entrega de insumos a personas privadas de libertad