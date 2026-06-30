CSS habilita la ficha digital de julio: así puedes descargarla en Mi Caja Digital

Ya está disponible la ficha digital de julio en la CSS: cómo descargarla y recuperar la contraseña

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible la ficha digital correspondiente al mes de julio en la plataforma Mi Caja Digital, permitiendo a los asegurados descargar el documento de forma rápida y segura.

La entidad también recordó el procedimiento para recuperar la contraseña en caso de que el usuario no pueda acceder a su cuenta.

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¿Cómo descargar la ficha digital de julio?

Para obtener la ficha digital, la CSS recomienda seguir estos pasos:

Ingrese a Mi Caja Digital con su usuario y contraseña.

con su usuario y contraseña. Diríjase al menú "Prestaciones" .

. Seleccione la opción "Mi ficha digital" .

. Elija el año y el mes de julio .

y el . Haga clic en el ícono de "Descarga" para obtener el documento.

¿Olvidó su contraseña? Así puede recuperarla

Si no recuerda su contraseña, la CSS indicó que puede restablecerla siguiendo este procedimiento:

Ingrese al portal de la Ficha Digital .

. Seleccione la opción "Asegurado" .

. Haga clic en "Recuperar contraseña" .

. Ingrese su número de cédula.

Escriba el correo electrónico con el que se registró inicialmente en la plataforma.

Siga las instrucciones enviadas por el sistema para crear una nueva contraseña.

La CSS recomienda a los usuarios mantener actualizados sus datos de contacto para facilitar el acceso a los servicios digitales y evitar inconvenientes al momento de recuperar su cuenta.