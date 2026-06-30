Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 15:25

Copa Airlines extiende vuelos especiales entre Panamá y Valencia hasta el 15 de julio

Copa Airlines anunció que extenderá sus vuelos especiales entre Panamá y Valencia, Venezuela, hasta el 15 de julio de 2026.

Copa Airlines amplía sus vuelos especiales a Valencia: Maiquetía sigue sin operaciones

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@tocumenaero
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Copa Airlines anunció que extenderá la operación de sus vuelos especiales entre Panamá y Valencia, Venezuela, hasta el 15 de julio de 2026, con el objetivo de ofrecer una alternativa de viaje a los pasajeros que necesiten desplazarse entre ambos países.

La aerolínea explicó que estas frecuencias son adicionales a su operación diaria regular y forman parte del itinerario especial establecido desde y hacia la ciudad de Valencia.

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Vuelos de Copa Airlines a Maiquetía continúan suspendidos

Copa Airlines reiteró que los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanecen suspendidos, una medida que se mantendrá sujeta a la evolución de las condiciones operativas.

Opciones para pasajeros afectados

La compañía informó que los pasajeros con itinerarios afectados podrán acceder, bajo determinadas condiciones, a:

  • Cambios de fecha del viaje.
  • Cambio de origen o destino.
  • Reembolsos sin costo adicional.

Recomiendan verificar el estado del vuelo

Para realizar consultas o gestionar cambios, Copa Airlines indicó que los pasajeros pueden utilizar su página web, la aplicación móvil, el centro de llamadas, las oficinas en aeropuertos, las oficinas de ventas o las agencias de viaje autorizadas.

Asimismo, la aerolínea recomendó verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, con el fin de evitar inconvenientes ante posibles cambios en la operación.

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