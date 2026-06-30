Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 15:48

Taxímetro en Panamá: así funcionará el nuevo sistema que planean implementar en diciembre

El taxímetro calcula automáticamente el costo del viaje midiendo el tiempo transcurrido y la distancia recorrida.

Buscan implementar el taxímetro en Panamá.

Buscan implementar el taxímetro en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Para diciembre de este año se plantea implementar el taxímetro en el servicio de transporte selectivo de Panamá, con el objetivo de calcular automáticamente el costo del viaje midiendo el tiempo transcurrido y la distancia recorrida mediante tarifas predeterminadas.

El proceso de modernización digital contempla los siguientes pasos y características:

  • Descarga de la aplicación: El usuario deberá instalar una aplicación móvil oficial en su dispositivo.

  • Monitoreo del viaje: La plataforma registrará en tiempo real el tiempo transcurrido y la distancia recorrida durante el traslado.

  • Cálculo automático: Al finalizar el trayecto, el pasajero conocerá el monto exacto que deberá pagar basándose en los datos registrados.

  • Autorización de plataformas: Las autoridades procederán con la validación de las herramientas tecnológicas aptas para regular la oferta, demanda y tarificación digital.

Por su parte, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que ha mantenido conversaciones con las organizaciones del transporte selectivo para consultar las posturas de cada uno de los actores del sector. En este sentido, indicó que la propuesta ha recibido el visto bueno inicial, y se espera que con el taxímetro tanto el conductor como el usuario tengan mayor control y confianza en el servicio.

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