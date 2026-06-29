Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 17:54

MEF: calendario de quincenas de julio para servidores públicos

El MEF publicó el calendario oficial de pagos de quincenas para los servidores públicos correspondiente al mes de julio.

Calendario de quincenas del MEF. 

Calendario de quincenas del MEF. 

Alexander Grey / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de quincenas para los servidores públicos, correspondiente al mes de julio. Los desembolsos iniciarán desde el 13 de julio.

Calendario de pago para julio

Julio

Primera quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 13 de julio
  • Segundo grupo: martes 14 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 15 de julio

Segunda quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 27 de julio
  • Segundo grupo: martes 28 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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