MEF: calendario de quincenas de julio para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de quincenas para los servidores públicos, correspondiente al mes de julio. Los desembolsos iniciarán desde el 13 de julio.
- Primer grupo: lunes 13 de julio
- Segundo grupo: martes 14 de julio
- Tercer grupo: miércoles 15 de julio
Segunda quincena de julio
- Primer grupo: lunes 27 de julio
- Segundo grupo: martes 28 de julio
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/