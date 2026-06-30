Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 16:07

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas

El IMHPA advirtió sobre el posible incremento en los niveles de los ríos y quebradas, así como el riesgo de deslizamientos de tierra.

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias.

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias.

@Riesgos_Ec
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia debido a las lluvias y tormentas eléctricas registradas en la región. Las condiciones del reporte meteorológico contemplan los siguientes parámetros:

  • Vigencia del aviso: Válido hasta las 11:59 p.m. del 3 de julio de 2026.

  • Áreas afectadas: Todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos del país.

El IMHPA advirtió sobre el posible incremento en los niveles de los ríos y quebradas, así como el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales.

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