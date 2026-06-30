IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia debido a las lluvias y tormentas eléctricas registradas en la región. Las condiciones del reporte meteorológico contemplan los siguientes parámetros:
Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Eléctricas— IMHPA (@imhpapma) June 30, 2026
Válido hasta las 11:59 p.m del 3 de julio de 2026.
Áreas bajo aviso:
Territorio nacional y ambos sectores marítimos del país.
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