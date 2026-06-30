Incendio consume residencia en Dos Mares; Bomberos atienden la emergencia

Un incendio se registró la tarde de este martes en una residencia ubicada en el sector de Dos Mares, El Dorado, lo que movilizó a varias unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

De acuerdo con los primeros reportes, todos los ocupantes de la vivienda lograron salir a tiempo, por lo que no se han informado personas lesionadas.

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Escucharon un estruendo y percibieron olor a humo

Según versiones preliminares, los residentes escucharon un fuerte estruendo y, posteriormente, percibieron olor a humo que aparentemente provenía del área de la cocina, antes de evacuar la vivienda.

Bomberos atienden una emergencia por incendio en el sector de Dos Mares, en El Dorado. @SOS_PTY pic.twitter.com/hlUT4956Yl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Más de cinco camiones de bomberos en el lugar

Al sitio acudieron más de cinco vehículos del BCBRP, cuyos equipos trabajan para controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propaguen a otras propiedades cercanas. De manera preliminar, se informó que la emergencia no ha afectado el tránsito vehicular en el área.

Las autoridades mantienen las labores en el lugar y se espera que, una vez controlada la situación, se determine el origen del incendio y la magnitud de los daños materiales.