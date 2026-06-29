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Habilitan centro de acopio de donaciones para damnificados tras el incendio en el Casco Antiguo

Se habilitó un centro de acopio en la Junta Comunal de San Felipe para recolectar donaciones para las personas que resultaron damnificadas tras el incendio que se registró la madrugada del domingo en un caserón en el Casco Antiguo. Se está necesitando ropa, uniformes para los niños, alimentos secos, pamper para adultos mayores y bebés. Las donaciones se estarán recibiendo en horario de 6:30 a.m. a 8:00 p.m.