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Meduca pide que haya elecciones transparentes y respeto a la institucionalidad en la Unachi

Este lunes la ministra de Educación, Lucy Molinar, se reunió con los candidatos a rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y le solicitó a la comunidad educativa que se garanticen unas elecciones transparentes y el respeto a la institucionalidad: “que esta sea la elección de un rector que no tiene nada de semejanza con cualquier otra elección de carácter político, esta es una elección académica donde el debate tiene que ser académico”.