Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 07:13

Nuevo rector de la Universidad de Panamá: ¿Quién se perfila como virtual ganador?

Con más de la mitad de las mesas escrutadas, hay un profesor que se perfila como virtual ganador de las elecciones para rector de la Universidad de Panamá.

Nuevo rector de la Universidad de Panamá

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Hasta el momento, se han escrutado 111 mesas de un total de 200, lo que refleja una tendencia favorable para Moreno en la contienda por la máxima autoridad de la principal casa de estudios superiores del país.

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José Emilio Moreno se perfila como virtual ganador de las elecciones a rector

Aunque la tendencia favorece al profesor José Emilio Moreno, las autoridades universitarias reiteraron que los resultados oficiales serán anunciados una vez concluya el escrutinio de la totalidad de las mesas de votación.

La Junta Central de Escrutinio continúa con el conteo de los votos emitidos por los distintos estamentos universitarios que participaron en la jornada electoral.

Elección del nuevo rector de la Universidad de Panamá

La elección del rector definirá quién estará al frente de la Universidad de Panamá durante el próximo periodo, con la responsabilidad de dirigir la gestión académica, administrativa y de investigación de la institución.

Se espera que en las próximas horas la Junta Central de Escrutinio dé a conocer los resultados oficiales y proclame al candidato ganador, una vez finalice el proceso de conteo.

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