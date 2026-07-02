Nuevo rector de la Universidad de Panamá: ¿Quién se perfila como virtual ganador?

El profesor José Emilio Moreno se perfila como el virtual ganador de las elecciones para la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP), de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por la Junta Central de Escrutinio.
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José Emilio Moreno se perfila como virtual ganador de las elecciones a rector
Aunque la tendencia favorece al profesor José Emilio Moreno, las autoridades universitarias reiteraron que los resultados oficiales serán anunciados una vez concluya el escrutinio de la totalidad de las mesas de votación.
La Junta Central de Escrutinio continúa con el conteo de los votos emitidos por los distintos estamentos universitarios que participaron en la jornada electoral.
Elección del nuevo rector de la Universidad de Panamá
La elección del rector definirá quién estará al frente de la Universidad de Panamá durante el próximo periodo, con la responsabilidad de dirigir la gestión académica, administrativa y de investigación de la institución.
Se espera que en las próximas horas la Junta Central de Escrutinio dé a conocer los resultados oficiales y proclame al candidato ganador, una vez finalice el proceso de conteo.