Agroferias del IMA mañana: conozca los lugares y horarios de este lunes 17 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 17 de agosto de 2026 nuevas Agroferias y una Megaferia en diferentes regiones del país, con productos de la canasta básica a precios accesibles. Las ventas comenzarán simultáneamente a las 8:00 a.m. en los puntos habilitados.
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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA este lunes 17 de agosto?
De acuerdo con el calendario divulgado por el IMA, estas son las ubicaciones anunciadas:
Panamá Oeste
- Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de La 20 de Enero, en La Concepción, distrito de Bugaba.
Panamá
- Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, corregimiento de Juan Díaz.
¿A qué hora comienzan las Agroferias?
Todos los puntos habilitados iniciarán la venta de productos a partir de las: 8:00 a.m. El IMA recomienda a los consumidores verificar el punto que les corresponde y acudir preparados con su cédula vigente y bolsas reutilizables.