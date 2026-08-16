Agroferias del IMA mañana: conozca los lugares y horarios de este lunes 17 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 17 de agosto de 2026 nuevas Agroferias y una Megaferia en diferentes regiones del país, con productos de la canasta básica a precios accesibles. Las ventas comenzarán simultáneamente a las 8:00 a.m. en los puntos habilitados.

El IMA recordó a los consumidores que para realizar sus compras será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Además, la institución recomienda llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y contribuir a reducir el uso de bolsas plásticas.

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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA este lunes 17 de agosto?

De acuerdo con el calendario divulgado por el IMA, estas son las ubicaciones anunciadas:

Panamá Oeste

Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Chiriquí

Cancha comunal de La 20 de Enero, en La Concepción, distrito de Bugaba.

Panamá

Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, corregimiento de Juan Díaz.

¿A qué hora comienzan las Agroferias?

Todos los puntos habilitados iniciarán la venta de productos a partir de las: 8:00 a.m. El IMA recomienda a los consumidores verificar el punto que les corresponde y acudir preparados con su cédula vigente y bolsas reutilizables.