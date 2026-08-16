Desaparecidos en Panamá: PGN busca a Laura, Raúl, Eveling y Joshua

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a cuatro personas reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país. Se trata de Laura Daniela Cruz Lorza, Ariel Raúl Sánchez Peralta, Eveling del Socorro López Alvarado y Joshua Alexander Hernández Alvarado.
PGN: ¿Quiénes son las personas desaparecidas?
Laura Daniela Cruz Lorza
Edad: 24 años
Lugar donde fue reportada como desaparecida: Parque Lefevre.
Características:
- Tez blanca.
- Contextura delgada.
- Cabello largo negro.
- Tatuaje en la pierna derecha.
Para brindar información sobre su paradero están disponibles los teléfonos: 524-9380 / 524-9381 / 511-9365.
Ariel Raúl Sánchez Peralta
Edad: 58 años
Lugar donde fue reportado como desaparecido: Pedregal, sector de Santa Bárbara.
Características:
- Estatura: 1.56 metros.
- Tez clara.
- Contextura delgada.
- Cabello negro.
Información sobre su ubicación puede suministrarse al: 520-1318.
Eveling del Socorro López Alvarado
Edad: 38 años
Lugar donde fue reportada como desaparecida: Cerro Batea, San Miguelito.
Características:
- Estatura: 1.50 metros.
- Tez trigueña.
- Cabello negro.
- Piercing en la nariz.
Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.
Joshua Alexander Hernández Alvarado
Edad: 30 años
Lugar donde fue reportado como desaparecido: Samaria, San Miguelito.
Características:
- Estatura: 1.70 metros.
- Tez blanca.
- Contextura delgada.
- Varios tatuajes.
Cualquier información puede comunicarse a: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.
¿Qué hacer si tiene información?
La PGN solicita a quienes puedan aportar información que permita establecer el paradero de alguna de estas personas que se comuniquen a los números proporcionados por las autoridades.
La colaboración ciudadana puede ser importante para apoyar las investigaciones y facilitar la ubicación de las personas reportadas como desaparecidas.