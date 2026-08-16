Desaparecidos en Panamá: PGN busca a Laura, Raúl, Eveling y Joshua

PGN busca a Laura, Raúl, Eveling y Joshua

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a cuatro personas reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país. Se trata de Laura Daniela Cruz Lorza, Ariel Raúl Sánchez Peralta, Eveling del Socorro López Alvarado y Joshua Alexander Hernández Alvarado .

La información fue divulgada por las autoridades como parte de los esfuerzos para dar con el paradero de estas personas.

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PGN: ¿Quiénes son las personas desaparecidas?

Laura Daniela Cruz Lorza

Edad: 24 años

Lugar donde fue reportada como desaparecida: Parque Lefevre.

Características:

Tez blanca.

Contextura delgada.

Cabello largo negro.

Tatuaje en la pierna derecha.

Para brindar información sobre su paradero están disponibles los teléfonos: 524-9380 / 524-9381 / 511-9365.

#AlertaDeBúsqueda | Se solicita apoyo para ubicar a Laura Daniela Cruz Lorza, de 24 años, desaparecida en Parque Lefevre. Tez blanca Contextura delgada Cabello largo negro Tatuaje en la pierna derecha. 524-9380 / 524-9381 / 511-9365. pic.twitter.com/qwySftUb5u — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 14, 2026

Ariel Raúl Sánchez Peralta

Edad: 58 años

Lugar donde fue reportado como desaparecido: Pedregal, sector de Santa Bárbara.

Características:

Estatura: 1.56 metros.

Tez clara.

Contextura delgada.

Cabello negro.

Información sobre su ubicación puede suministrarse al: 520-1318.

#AlertaDeBúsqueda | Se solicita apoyo para ubicar a Ariel Raúl Sánchez Peralta, de 58 años, desaparecido en Pedregal, sector de Santa Bárbara. 1.56 m Tez clara Contextura delgada Cabello negro. 520-1318. Comparte. pic.twitter.com/S4iH52n9gv — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 15, 2026

Eveling del Socorro López Alvarado

Edad: 38 años

Lugar donde fue reportada como desaparecida: Cerro Batea, San Miguelito.

Características:

Estatura: 1.50 metros.

Tez trigueña.

Cabello negro.

Piercing en la nariz.

Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.

#AlertaDeBúsqueda | Se solicita apoyo para ubicar a Eveling del Socorro López Alvarado, de 38 años, desaparecida en Cerro Batea, San Miguelito. 1.50 m Tez trigueña Cabello negro Piercing en la nariz. 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000. pic.twitter.com/LaBAcDRcXV — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 15, 2026

Joshua Alexander Hernández Alvarado

Edad: 30 años

Lugar donde fue reportado como desaparecido: Samaria, San Miguelito.

Características:

Estatura: 1.70 metros.

Tez blanca.

Contextura delgada.

Varios tatuajes.

Cualquier información puede comunicarse a: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.

#AlertaDeBúsqueda | Se solicita apoyo para ubicar a Joshua Alexander Hernández Alvarado, de 30 años, desaparecido en Samaria, San Miguelito. 1.70 m Tez blanca Contextura delgada Varios tatuajes. 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000. pic.twitter.com/6Hkzz9WFgi — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 16, 2026

¿Qué hacer si tiene información?

La PGN solicita a quienes puedan aportar información que permita establecer el paradero de alguna de estas personas que se comuniquen a los números proporcionados por las autoridades.

La colaboración ciudadana puede ser importante para apoyar las investigaciones y facilitar la ubicación de las personas reportadas como desaparecidas.