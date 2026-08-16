Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2026 - 09:25

Desaparecidos en Panamá: PGN busca a Laura, Raúl, Eveling y Joshua

La PGN solicita apoyo para ubicar a cuatro personas reportadas como desaparecidas en distintos sectores de Panamá y San Miguelito.

PGN busca a Laura

PGN busca a Laura, Raúl, Eveling y Joshua

PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a cuatro personas reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país. Se trata de Laura Daniela Cruz Lorza, Ariel Raúl Sánchez Peralta, Eveling del Socorro López Alvarado y Joshua Alexander Hernández Alvarado.

La información fue divulgada por las autoridades como parte de los esfuerzos para dar con el paradero de estas personas.

PGN: ¿Quiénes son las personas desaparecidas?

Laura Daniela Cruz Lorza

Edad: 24 años

Lugar donde fue reportada como desaparecida: Parque Lefevre.

Características:

  • Tez blanca.
  • Contextura delgada.
  • Cabello largo negro.
  • Tatuaje en la pierna derecha.

Para brindar información sobre su paradero están disponibles los teléfonos: 524-9380 / 524-9381 / 511-9365.

Ariel Raúl Sánchez Peralta

Edad: 58 años

Lugar donde fue reportado como desaparecido: Pedregal, sector de Santa Bárbara.

Características:

  • Estatura: 1.56 metros.
  • Tez clara.
  • Contextura delgada.
  • Cabello negro.

Información sobre su ubicación puede suministrarse al: 520-1318.

Eveling del Socorro López Alvarado

Edad: 38 años

Lugar donde fue reportada como desaparecida: Cerro Batea, San Miguelito.

Características:

  • Estatura: 1.50 metros.
  • Tez trigueña.
  • Cabello negro.
  • Piercing en la nariz.

Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.

Joshua Alexander Hernández Alvarado

Edad: 30 años

Lugar donde fue reportado como desaparecido: Samaria, San Miguelito.

Características:

  • Estatura: 1.70 metros.
  • Tez blanca.
  • Contextura delgada.
  • Varios tatuajes.

Cualquier información puede comunicarse a: 507-3312 / 507-3315 / DIJ 511-7000.

¿Qué hacer si tiene información?

La PGN solicita a quienes puedan aportar información que permita establecer el paradero de alguna de estas personas que se comuniquen a los números proporcionados por las autoridades.

La colaboración ciudadana puede ser importante para apoyar las investigaciones y facilitar la ubicación de las personas reportadas como desaparecidas.

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