Detención provisional para joven imputada por homicidio de tatuador en Pedregal.

Este jueves 1 de octubre, un juez de garantías decretó la detención provisional de una joven de aproximadamente 20 años, imputada por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de un hombre que se dedicaba a realizar tatuajes. El hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre en una residencia ubicada en Altos de El Naranal, en Pedregal.

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio Público, ese día vecinos del sector escucharon detonaciones luego de que tres mujeres ingresaran a la residencia de la víctima, presuntamente para realizarse algunos tatuajes. Horas más tarde, el hombre fue encontrado sin vida.

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Defensa apeló la detención provisional

Durante la audiencia, a la joven se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito de homicidio doloso en calidad de autora. La investigada se había entregado a las autoridades el martes. Hasta el momento, no ha sido localizada el arma de fuego que presuntamente fue utilizada para cometer el crimen.

La defensa de la joven apeló la decisión que ordenó su detención provisional, por lo que la audiencia de apelación está prevista para el próximo 21 de octubre.

Por el momento, las autoridades buscan a otras dos jóvenes, presuntamente menores de edad, que estarían relacionadas con la investigación del homicidio.