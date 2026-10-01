"Los riesgos del deber": Mulino lamenta muerte de rescatistas en Macho de Monte

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento de las dos personas que participaban en labores de formación y rescate durante la emergencia registrada en el Cañón de Macho de Monte, en Tierras Altas, Chiriquí. El SINAPROC confirmó que los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este jueves 1 de octubre.
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SINAPROC confirma quiénes eran los fallecidos
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) precisó que uno de los fallecidos era funcionario de la institución y se desempeñaba como instructor coordinador del curso, mientras que la segunda persona era un rescatista de una organización privada que participaba como monitor durante las actividades de formación y rescate.
Ambos habían sido reportados como desaparecidos después de la emergencia ocurrida durante una práctica de ascenso correspondiente al Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña.
Los cuerpos fueron localizados a las 4:18 a.m., tras las operaciones desarrolladas durante la madrugada mediante maniobras de rápel y con apoyo de un dron.
El director del SINAPROC, Omar Smith, explicó que el grupo fue sorprendido por una creciente mientras realizaba prácticas de rápel. Las otras 11 personas que habían quedado atrapadas dentro del cañón fueron rescatadas.
Bomberos se unen a las condolencias
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) también expresó sus condolencias por el fallecimiento de los rescatistas.
SINAPROC informó que los familiares de los fallecidos estaban siendo notificados por las autoridades correspondientes y mantiene personal especializado en el área para continuar con las operaciones y los procedimientos relacionados con la emergencia.