"Los riesgos del deber": Mulino lamenta muerte de rescatistas en Macho de Monte

El presidente de la República, José Raúl Mulino , lamentó el fallecimiento de las dos personas que participaban en labores de formación y rescate durante la emergencia registrada en el Cañón de Macho de Monte, en Tierras Altas, Chiriquí. El SINAPROC confirmó que los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este jueves 1 de octubre.

“Lamento mucho la pérdida de 2 rescatistas de SINAPROC y otra persona más en Macho de Monte, Chiriquí. Los riesgos del deber. QEPD”, expresó el mandatario. “Lamento mucho la pérdida de 2 rescatistas de SINAPROC y otra persona más en Macho de Monte, Chiriquí. Los riesgos del deber. QEPD”, expresó el mandatario.

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SINAPROC confirma quiénes eran los fallecidos

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, lamenta el fallecimiento de dos rescatistas de @Sinaproc_Panama en Macho Monte, provincia de Chiriquí, durante una práctica de ascenso. https://t.co/czgl4vJSXa — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) precisó que uno de los fallecidos era funcionario de la institución y se desempeñaba como instructor coordinador del curso, mientras que la segunda persona era un rescatista de una organización privada que participaba como monitor durante las actividades de formación y rescate.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos después de la emergencia ocurrida durante una práctica de ascenso correspondiente al Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña.

Los cuerpos fueron localizados a las 4:18 a.m., tras las operaciones desarrolladas durante la madrugada mediante maniobras de rápel y con apoyo de un dron.

El BCBRP expresa sus condolencias por el fallecimiento de los rescatistas del SINAPROC en el Cañón de Macho de Monte, Chiriquí.



Nos unimos al dolor de sus familiares y compañeros. Paz a sus almas.#BCBRP #RESCATISTAS pic.twitter.com/2iEnZBZ6GN — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 1, 2026

El director del SINAPROC, Omar Smith, explicó que el grupo fue sorprendido por una creciente mientras realizaba prácticas de rápel. Las otras 11 personas que habían quedado atrapadas dentro del cañón fueron rescatadas.

Bomberos se unen a las condolencias

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) también expresó sus condolencias por el fallecimiento de los rescatistas.

“Nos unimos al dolor de sus familiares y compañeros. Paz a sus almas”, manifestó la institución. “Nos unimos al dolor de sus familiares y compañeros. Paz a sus almas”, manifestó la institución.

SINAPROC informó que los familiares de los fallecidos estaban siendo notificados por las autoridades correspondientes y mantiene personal especializado en el área para continuar con las operaciones y los procedimientos relacionados con la emergencia.