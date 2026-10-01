Vandalismo afecta pozo de agua en Chame; IDAAN trabaja para recuperar el servicio

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este jueves 1 de octubre se registró un acto de vandalismo en el pozo de agua subterránea de Pueblo Nuevo, en Chame, ubicado en el área de Camino a Sorá.

Según la entidad, fueron hurtados los cables de energía eléctrica y también resultó afectada la caseta del sistema de bombeo, situación que compromete el suministro de agua hacia la comunidad.

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IDAAN realiza trabajos para recuperar el servicio

Personal técnico del IDAAN se encuentra en el lugar evaluando los daños y gestionando las reparaciones necesarias para recuperar el servicio.

La institución informó, además, que interpondrá una denuncia formal ante el Ministerio Público por lo ocurrido.

El IDAAN rechazó estos actos contra la infraestructura pública y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes que la situación pueda ocasionar.