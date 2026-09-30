Sertracen cambia requisito para licencias de conducir desde el 1 de octubre: ¿A cuáles aplica?

Sertracen informó que, a partir del jueves 1 de octubre de 2026, cambiará la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para obtener o renovar determinadas categorías de licencias de conducir en Panamá. El documento pasará de tener una vigencia de seis meses a solo un mes.
Contenido de interés: Sertracen anuncia cambio para obtener y renovar estas licencias de conducir
¿A cuáles licencias de conducir aplica el cambio de Sertracen?
Según informó Sertracen, la nueva vigencia del examen de consumo de estupefacientes se aplicará a los trámites de obtención y renovación de las siguientes categorías:
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D
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E1
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E2
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E3
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F
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G
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H
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I
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J
Para estas categorías, el examen tendrá una vigencia de un mes, en lugar de los seis meses establecidos anteriormente.
El cambio anunciado corresponde específicamente a la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para estas categorías y no modifica la vigencia de la licencia de conducir.