Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 13:41

Sertracen cambia requisito para licencias de conducir desde el 1 de octubre: ¿A cuáles aplica?

Sertracen reduce de seis meses a un mes la vigencia del examen de estupefacientes para obtener o renovar determinadas licencias desde el 1 de octubre.

Sertracen cambia requisito para licencias de conducir

Sertracen cambia requisito para licencias de conducir

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Sertracen informó que, a partir del jueves 1 de octubre de 2026, cambiará la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para obtener o renovar determinadas categorías de licencias de conducir en Panamá. El documento pasará de tener una vigencia de seis meses a solo un mes.

La medida deberá ser tomada en cuenta por los conductores que realicen alguno de los trámites incluidos a partir de la fecha establecida.

Contenido de interés: Sertracen anuncia cambio para obtener y renovar estas licencias de conducir

¿A cuáles licencias de conducir aplica el cambio de Sertracen?

Según informó Sertracen, la nueva vigencia del examen de consumo de estupefacientes se aplicará a los trámites de obtención y renovación de las siguientes categorías:

  • D

  • E1

  • E2

  • E3

  • F

  • G

  • H

  • I

  • J

Para estas categorías, el examen tendrá una vigencia de un mes, en lugar de los seis meses establecidos anteriormente.

El cambio anunciado corresponde específicamente a la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para estas categorías y no modifica la vigencia de la licencia de conducir.

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