Sertracen cambia requisito para licencias de conducir desde el 1 de octubre: ¿A cuáles aplica?

Sertracen informó que, a partir del jueves 1 de octubre de 2026, cambiará la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para obtener o renovar determinadas categorías de licencias de conducir en Panamá. El documento pasará de tener una vigencia de seis meses a solo un mes.

La medida deberá ser tomada en cuenta por los conductores que realicen alguno de los trámites incluidos a partir de la fecha establecida.

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¿A cuáles licencias de conducir aplica el cambio de Sertracen?

Sertracen anuncia cambio para obtener y renovar estas licencias de conducirhttps://t.co/IRUzwS6uU1 — Telemetro (@Telemetro) September 30, 2026

Según informó Sertracen, la nueva vigencia del examen de consumo de estupefacientes se aplicará a los trámites de obtención y renovación de las siguientes categorías:

D

E1

E2

E3

F

G

H

I

J

Para estas categorías, el examen tendrá una vigencia de un mes, en lugar de los seis meses establecidos anteriormente.

El cambio anunciado corresponde específicamente a la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para estas categorías y no modifica la vigencia de la licencia de conducir.