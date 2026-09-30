Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 13:33

Cinta rosada: ¿por qué octubre es el mes de prevención del cáncer de mama?

Cada octubre, la cinta rosada se convierte en un símbolo de concienciación sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana.

Octubre mes de la Cinta rosada.

Octubre mes de la Cinta rosada.

Marco Tejada

Durante este mes se desarrollan distintas actividades y campañas que buscan informar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención y la detección temprana.

¿Qué significa la cinta rosada?

El lazo rosa es reconocido internacionalmente como un símbolo de concienciación sobre el cáncer de mama.

Su uso durante el llamado mes rosa representa un gesto de apoyo y solidaridad con las personas que enfrentan esta enfermedad, además de contribuir a visibilizar la importancia de la lucha contra el cáncer de mama.

¿Por qué octubre es el mes rosa?

Octubre es reconocido internacionalmente como el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Durante este período se intensifican las campañas de información y sensibilización para llamar la atención sobre el impacto de esta enfermedad y promover la importancia de la detección temprana.

Por esta razón, diferentes organizaciones y entidades de salud aprovechan el mes para desarrollar iniciativas que buscan educar a la población y fomentar una mayor conciencia sobre el cáncer de mama.

El mes rosa representa una oportunidad para informarse, generar conciencia y recordar la importancia de prestar atención a la salud mamaria.

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