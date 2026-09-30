Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 10:52

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este jueves 1 de octubre

El IFARHU indica en su calendario de pago las escuelas cuyos estudiantes recibirán el PASE-U mediante la nueva tarjeta en Panamá Este.

Pagos del PASE-U.

Pagos del PASE-U.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Panamá Este este jueves 1 de octubre.

Pagos del PASE-U en Panamá Este

24 de Diciembre

  • Centro Educativo Básico El Buen Pastor Voz de Alerta
  • Esc. Juan E. Jiménez
  • C.E.B.G. 24 de Diciembre

Tocumen

  • Esc. Emperatriz Taboada
  • Acad. Cristiana Vida Nueva
  • C.E. Easy to Learn Belén de Tocumen
  • C.E. Easy to Learn Nuevo Tocumen
  • C.E. Easy to Learn La Siesta de Tocumen
  • Col. Mc Lean Christian School
  • Cent. Bilingüe Estrella de David
  • Centro Educativo Daniel
  • Esc. Cristiano Jayil
  • C.E.B.G. Bilingüe Monte de Sión
  • Cent. Educ. Punta del Este
  • Cent. Educ. Bilingüe Tocumen
  • C.E.B.G. Jhosemmel
  • Acad. Cristiana Betel
  • Esc. Fuente de Agua Viva
  • Inst. Básico Nuevo Amanecer
  • Col. Bilingüe La Academia
  • Acad. Bilingüe Santa Fe
  • Esc. Sector Sur
  • Esc. Nuevo Belén
  • C.E. Caminos a Jerusalén
  • Esc. Dr. Ricardo J. Alfaro
  • IPHE de Tocumen

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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