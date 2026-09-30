Metro de Panamá: ¿Qué pasó hoy en la Línea 1 y por qué hubo aglomeración en San Miguelito?

Usuarios de la Línea 1 del Metro de Panamá reportaron una fuerte aglomeración durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre en la estación de San Miguelito, donde unidades de la Policía intentaron restringir temporalmente el ingreso de pasajeros hacia los andenes.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, pese a las indicaciones de los agentes para evitar que más personas bajaran hacia los andenes, algunos usuarios continuaron ingresando ante la gran cantidad de pasajeros que esperaba utilizar el servicio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico

¿Qué pasó con la Línea 1 del Metro de Panamá?

Por el momento, se desconoce la causa exacta de la situación registrada en San Miguelito.

Hasta la publicación de esta información, el Metro de Panamá no había comunicado oficialmente el motivo de la aglomeración ni precisado si se produjo una interrupción, incidencia técnica o afectación parcial en la Línea 1.

@mimi

Por esta razón, no es posible establecer todavía que el servicio haya sido suspendido completamente.

Usuarios esperan información oficial del Metro

La situación provocó que numerosos pasajeros se concentraran en la estación de San Miguelito durante la hora de mayor movilización de la mañana.

Los usuarios permanecen atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá para conocer qué provocó la incidencia y si existen afectaciones en otras estaciones de la Línea 1.

Esta información se encuentra en desarrollo y será actualizada cuando el Metro de Panamá comunique oficialmente las causas de la situación.