Camilo Sesto gana Yo Me Llamo All Stars en Panamá.

Por Ana Canto Este martes 29 de septiembre se llevó a cabo la final de Yo Me Llamo All Stars, donde Camilo Sesto, interpretado por el ecuatoriano Roberth Ordóñez, se coronó como el gran ganador de esta temporada en la que participaron concursantes de Panamá y de varios países de Suramérica.

View this post on Instagram Votación de los jurados y el público Para elegir al ganador, el jurado y el público debieron evaluar las dos presentaciones de los cuatro finalistas: Camilo Sesto, La Lupe, Ivy Queen y Eminem. En la primera ronda, los participantes interpretaron un tema, momento en el que se habilitó la votación del quinto jurado. Posteriormente, en una segunda salida al escenario en la que interpretaron varias canciones, se dio la evaluación definitiva tanto de los jurados como del público.

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