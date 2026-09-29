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Yo Me Llamo All Stars Yo me Llamo -  29 de septiembre de 2026 - 22:22

Camilo Sesto gana Yo Me Llamo All Stars en Panamá

Al coronarse como el vencedor de la octava temporada de Yo Me Llamo Panamá, Camilo Sesto manifestó su felicidad y dedicó su triunfo a su familia.

Camilo Sesto gana Yo Me Llamo All Stars en Panamá.

Camilo Sesto gana Yo Me Llamo All Stars en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 29 de septiembre se llevó a cabo la final de Yo Me Llamo All Stars, donde Camilo Sesto, interpretado por el ecuatoriano Roberth Ordóñez, se coronó como el gran ganador de esta temporada en la que participaron concursantes de Panamá y de varios países de Suramérica.

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Votación de los jurados y el público

Para elegir al ganador, el jurado y el público debieron evaluar las dos presentaciones de los cuatro finalistas: Camilo Sesto, La Lupe, Ivy Queen y Eminem. En la primera ronda, los participantes interpretaron un tema, momento en el que se habilitó la votación del quinto jurado. Posteriormente, en una segunda salida al escenario en la que interpretaron varias canciones, se dio la evaluación definitiva tanto de los jurados como del público.

Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars.

Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars.

Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

La tabla de posiciones culminó de la siguiente manera:

  • Camilo Sesto: Ganador de B/. 10,000.00 y un auto Chevrolet.

  • Eminem: Segundo lugar, con un premio de B/. 5,000.00.

  • Ivy Queen: Tercer lugar, con un premio de B/. 3,000.00.

  • La Lupe: Cuarto lugar, con un premio de B/. 1,000.00.

Al coronarse como el vencedor de la octava temporada de Yo Me Llamo Panamá, Ordóñez manifestó su felicidad y destacó que tuvo que exigir al máximo su talento debido al alto nivel de sus compañeros. Asimismo, dedicó el triunfo a su familia en Ecuador, que lo ha respaldado desde el primer programa.

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