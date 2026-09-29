Camilo Sesto gana Yo Me Llamo All Stars en Panamá.

Este martes 29 de septiembre se llevó a cabo la final de Yo Me Llamo All Stars, donde Camilo Sesto, interpretado por el ecuatoriano Roberth Ordóñez, se coronó como el gran ganador de esta temporada en la que participaron concursantes de Panamá y de varios países de Suramérica.
Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars
La tabla de posiciones culminó de la siguiente manera:
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Camilo Sesto: Ganador de B/. 10,000.00 y un auto Chevrolet.
Eminem: Segundo lugar, con un premio de B/. 5,000.00.
Ivy Queen: Tercer lugar, con un premio de B/. 3,000.00.
La Lupe: Cuarto lugar, con un premio de B/. 1,000.00.
Al coronarse como el vencedor de la octava temporada de Yo Me Llamo Panamá, Ordóñez manifestó su felicidad y destacó que tuvo que exigir al máximo su talento debido al alto nivel de sus compañeros. Asimismo, dedicó el triunfo a su familia en Ecuador, que lo ha respaldado desde el primer programa.