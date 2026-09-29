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Yo Me Llamo Yo me Llamo -  29 de septiembre de 2026 - 08:20

Yo Me Llamo All Stars: ¿Dónde y cuándo ver la gran final?

Esta noche se conocerá al ganador de Yo Me Llamo All Stars. Conoce todos los detalles para ver la final en vivo del programa favorito de la televisión panameña.

Gran Final de Yo Me Llamo All Stars.

Gran Final de Yo Me Llamo All Stars.

Imagen creada con la IA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La gran final en vivo de Yo Me Llamo All Stars será esta noche, 29 de septiembre de 2026, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo por las pantallas de Telemetro.

El desenlace promete una noche llena de presentaciones, emoción y talento, con los cuatro finalistas que buscarán conquistar al público panameño.

Contenido de interés: Conoce quiénes han sido los ganadores de Yo Me Llamo Panamá

Apoya a tu participante favorito en la gran final de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo All Stars escenario de los sueños llega a su gran final con cuatro finalistas, y tú también puedes hacer sentir tu voz como el quinto jurado.

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¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo?

  • Eminem

  • Camilo Sesto

  • Ivy Queen

  • La Lupe

    Los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars.

    Los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars.

Estos cuatro participantes prometen darlo todo esta noche para conquistar al público y llegar al triunfo. ¡No te pierdas la gran final de Yo Me Llamo All Stars!

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