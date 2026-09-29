Yo Me Llamo All Stars: ¿Dónde y cuándo ver la gran final?

La gran final en vivo de Yo Me Llamo All Stars será esta noche, 29 de septiembre de 2026, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo por las pantallas de Telemetro.
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Apoya a tu participante favorito en la gran final de Yo Me Llamo
Yo Me Llamo All Stars escenario de los sueños llega a su gran final con cuatro finalistas, y tú también puedes hacer sentir tu voz como el quinto jurado.
¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo?
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Eminem
Camilo Sesto
Ivy Queen
La Lupe
Estos cuatro participantes prometen darlo todo esta noche para conquistar al público y llegar al triunfo. ¡No te pierdas la gran final de Yo Me Llamo All Stars!