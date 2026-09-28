Yo Me Llamo All Stars: quiénes son los cuatro finalistas

Yo Me Llamo All Stars reunirá en Panamá

Yo Me Llamo All Stars entra en su etapa decisiva y ya están definidos los cuatro imitadores que competirán por convertirse en el ganador de la temporada. Eminem, La Lupe, Camilo Sesto e Ivy Queen lograron avanzar hasta la gran final, que se celebrará este martes 29 de septiembre de 2026.

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¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo All Stars?

Luego de superar las diferentes etapas de la competencia, solo cuatro participantes consiguieron llegar a la última gala.

Los finalistas de Yo Me Llamo All Stars son:

Eminem

La Lupe

Camilo Sesto

Ivy Queen

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Los cuatro imitadores se enfrentarán en la gala que definirá al ganador de esta edición del programa.

¿Cuándo es la final de Yo Me Llamo All Stars?

La gran final de Yo Me Llamo All Stars será este martes 29 de septiembre de 2026, cuando Eminem, La Lupe, Camilo Sesto e Ivy Queen subirán nuevamente al escenario para disputar el triunfo.

Con los cuatro nombres definidos, la competencia entra en sus últimas horas antes de conocer quién se convertirá en el ganador de Yo Me Llamo All Stars.