Yo Me Llamo All Star: ¿Quién es La Lupe, uno de los cuatro finalistas?

La Lupe está entre los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars y detrás de la intensidad del personaje se encuentra Rony , un artista que se entrega por completo cada vez que sube al escenario y que ha demostrado su versatilidad interpretando a diferentes figuras de la música.

Rony es el artista encargado de interpretar a La Lupe en esta edición de Yo Me Llamo All Stars. Su desempeño durante la competencia le permitió avanzar hasta la última etapa y conseguir un lugar entre los cuatro participantes que disputarán la gran final.

Sin embargo, La Lupe no es la única artista que Rony ha llevado al escenario. A lo largo de su trayectoria como imitador también ha interpretado a Ana Gabriel, Amanda Miguel, Celia Cruz y Joe Arroyo.

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Esta variedad de personajes muestra una de las características que lo distingue como artista: la capacidad de asumir interpretaciones de cantantes con estilos y personalidades muy diferentes.

El mensaje de Rony tras convertirse en finalista

Luego de conseguir su lugar en la final, Rony agradeció el respaldo que ha recibido durante su participación en la competencia.

“Gracias primero a Dios, a mi familia, a mis amigos y a cada una de las personas que ha estado conmigo en este camino”, expresó. “Gracias primero a Dios, a mi familia, a mis amigos y a cada una de las personas que ha estado conmigo en este camino”, expresó.

También dedicó unas palabras a quienes lo han apoyado durante el programa: “Gracias por cada voto, por cada mensaje, por cada palabra de ánimo y por hacerme sentir que no estoy solo”.

Ahora, La Lupe se prepara para la gran final de Yo Me Llamo All Stars, que se celebrará este martes 29 de septiembre de 2026, donde competirá junto a Eminem, Camilo Sesto e Ivy Queen por el triunfo.