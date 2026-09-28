Yo Me Llamo All Stars: ¿quién está detrás de Camilo Sesto?

Camilo Sesto se convirtió en uno de los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars en Panamá. Detrás de la interpretación del recordado cantante español está Robert Ordóñez, un ecuatoriano que llegó al país en busca de una oportunidad y que ahora disputará la gran final de la competencia.

¿Quién es Camilo Sesto de Yo Me Llamo All Stars?

Su verdadero nombre es Robert Ordóñez y es oriundo de Ecuador. Considerado un orgullo lojano, es padre y esposo, y llegó a Panamá dispuesto a ganarse un espacio y luchar por una oportunidad dentro de la competencia.

Su recorrido en Yo Me Llamo All Stars lo llevó hasta la última etapa del programa, convirtiéndose en uno de los cuatro participantes que buscarán quedarse con el triunfo.

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Robert también ha compartido reflexiones sobre el esfuerzo que implica participar en una competencia internacional, donde la disciplina y el trabajo forman parte de su preparación.

“¿Es correcto sentirme cansado? Yo creo que sí. Estar en una competencia internacional demanda mucho trabajo y disciplina”, expresó. “¿Es correcto sentirme cansado? Yo creo que sí. Estar en una competencia internacional demanda mucho trabajo y disciplina”, expresó.

El mensaje de Camilo Sesto antes de la final

A pesar del cansancio que supone la competencia, el imitador ha destacado la importancia de mantenerse agradecido y afrontar los momentos difíciles con fe.

“Pero no... pensándolo bien, seré agradecido por el día que tuve hoy, y lo que Dios me obsequiará mañana y los demás días, solo está en sus manos y en su voluntad”, manifestó.

También dejó un mensaje sobre los desafíos que ha encontrado durante este camino: “A veces queremos saltarnos los momentos difíciles por temor, sin entender que es muy necesario, porque es ahí donde Dios transforma”.

Ahora, Robert Ordóñez, Camilo Sesto en Yo Me Llamo All Stars, se prepara para disputar la gran final este martes 29 de septiembre de 2026 junto a Eminem, La Lupe e Ivy Queen.