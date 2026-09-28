Personas en situación de calle: MIDES prepara plan nacional para atención integral

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reunió a instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales y comunidades de fe para fortalecer la atención de las personas en situación de calle en Panamá. Entre las acciones previstas están la elaboración de un plan nacional y protocolos de intervención que permitan articular la respuesta en los diferentes municipios del país.

Contenido de interés: Más de 1,000 personas viven en situación de calle en la ciudad de Panamá

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MIDES: ¿Qué acciones prepara Panamá para las personas en situación de calle?

Las iniciativas forman parte del trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 del 23 de julio de 2026.

Entre las principales funciones asignadas a esta comisión están:

Elaborar un Plan Nacional Interinstitucional para la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle.

Diseñar protocolos de intervención con enfoque de derechos humanos.

Recomendar políticas públicas y propuestas normativas.

Coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas dirigidas a esta población en los municipios del país.

Como parte de esta hoja de ruta, el MIDES realiza el primer Encuentro de Reflexión sobre las Políticas Destinadas a las Personas en Situación de Calle.

Tema de interés: IDAAN programa trabajos en potabilizadoras de varias provincias: consulta cuáles y las fechas

MIDES señala que las causas pueden ser múltiples

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo que las respuestas deben partir del reconocimiento de la dignidad y los derechos de esta población.

“Las personas en situación de calle son, ante todo, personas. Personas con derechos, con historias de vida, con capacidades”, afirmó. “Las personas en situación de calle son, ante todo, personas. Personas con derechos, con historias de vida, con capacidades”, afirmó.

Carles explicó que llegar a una situación de calle rara vez responde a una sola causa. Entre los factores que pueden confluir mencionó la pobreza, la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud física o mental, desempleo y consumo problemático de sustancias.

Por esta razón, señaló que la atención requiere una respuesta integral y la participación de distintas instituciones.