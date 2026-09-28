Personas en situación de calle: MIDES prepara plan nacional para atención integral

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reunió a instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales y comunidades de fe para fortalecer la atención de las personas en situación de calle en Panamá. Entre las acciones previstas están la elaboración de un plan nacional y protocolos de intervención que permitan articular la respuesta en los diferentes municipios del país.
MIDES: ¿Qué acciones prepara Panamá para las personas en situación de calle?
Las iniciativas forman parte del trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 del 23 de julio de 2026.
Entre las principales funciones asignadas a esta comisión están:
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Elaborar un Plan Nacional Interinstitucional para la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle.
Diseñar protocolos de intervención con enfoque de derechos humanos.
Recomendar políticas públicas y propuestas normativas.
Coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas dirigidas a esta población en los municipios del país.
Como parte de esta hoja de ruta, el MIDES realiza el primer Encuentro de Reflexión sobre las Políticas Destinadas a las Personas en Situación de Calle.
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MIDES señala que las causas pueden ser múltiples
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo que las respuestas deben partir del reconocimiento de la dignidad y los derechos de esta población.
Carles explicó que llegar a una situación de calle rara vez responde a una sola causa. Entre los factores que pueden confluir mencionó la pobreza, la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud física o mental, desempleo y consumo problemático de sustancias.
Por esta razón, señaló que la atención requiere una respuesta integral y la participación de distintas instituciones.