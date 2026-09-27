Antón Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 18:19

Fue a ver la finca que recientemente compró y lo asesinan en el camino

Un hombre fue asesinado a tiros cuando se dirigía hacia una finca en El Chirú, Antón. Autoridades aprehendieron a dos personas y decomisaron un arma.

Fue a ver la finca que recientemente compró 

Fue a ver la finca que recientemente compró 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue asesinado a tiros en el sector de El Chirú, distrito de Antón, cuando se desplazaba hacia una finca que había comprado recientemente. Tras el hecho, las autoridades desarrollaron acciones que permitieron la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas al caso y el decomiso de un arma de fuego.

Aprehenden a dos personas tras homicidio en El Chirú

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se dirigía hacia la finca cuando fue atacada con arma de fuego. Luego del homicidio, las autoridades realizaron diligencias en el área y lograron aprehender a dos personas que estarían presuntamente relacionadas con el hecho.

Durante las acciones también fue decomisada un arma de fuego, que quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál habría sido el móvil del homicidio. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias del ataque y establecer si las personas aprehendidas guardan relación con el crimen.

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