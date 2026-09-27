Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 18:12

MiAmbiente: más de 3,000 voluntarios salen a limpiar playas y ríos de Panamá

MiAmbiente realizó una jornada nacional de limpieza de playas y ríos. En Panamá Viejo retiraron toneladas de diferentes tipos de desechos.

MiAmbiente: más de 3

MiAmbiente: más de 3,000 voluntarios salen a limpiar playas

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 3,000 voluntarios participaron este domingo en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Ríos, una iniciativa desarrollada simultáneamente en distintos puntos del país. En la zona costera del Conjunto Monumental de Panamá Viejo fueron recolectadas toneladas de desechos, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

¿Qué encontraron durante la limpieza en Panamá Viejo?

Durante la jornada fueron retirados diferentes tipos de residuos que habían llegado a la zona costera, entre ellos:

  • Plásticos.

  • Espuma de polietileno.

  • Latas.

  • Ropa.

  • Muebles.

  • Artículos del hogar.

  • Restos de vehículos.

MiAmbiente destacó que la presencia de estos materiales evidencia el impacto que generan los malos hábitos de disposición de residuos sobre los océanos y los ecosistemas.

Jornada de limpieza llega a su edición 35

La actividad se desarrolló bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares” y llegó a su edición número 35, con acciones realizadas simultáneamente a nivel nacional.

La institución aprovechó la jornada para recordar que los mares no son vertederos, sino ecosistemas que constituyen una fuente de vida, alimento y sustento.

MiAmbiente también señaló que mantener los océanos libres de residuos no puede depender únicamente de las jornadas de limpieza, sino que requiere un compromiso permanente que comienza desde los hogares, mediante una adecuada disposición de los desechos.

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