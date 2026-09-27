Incendio en Calidonia: 38 familias reciben ayuda y esperan una solución habitacional

Las 38 familias afectadas por el incendio registrado en el caserón La Macarronera, en Calidonia, reciben asistencia mediante donaciones, principalmente agua y artículos de aseo. Sin embargo, los damnificados solicitan una alternativa temporal de alojamiento mientras se define una solución a su situación habitacional.

Familias afectadas por incendio necesitan alojamiento temporal

Las 38 familias afectadas por el incendio ocurrido en el caserón La Macarronera de Calidonia, reciben asistencia con donaciones, principalmente de agua, artículos de aseo, pero solicitan que se les brinde una alternativa mientras resuelven su situación habitacional. pic.twitter.com/X70Kb0QPkb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

Tras perder sus espacios de vivienda a consecuencia del incendio, las familias han comenzado a recibir ayuda para atender algunas de sus necesidades inmediatas.

Entre las principales donaciones entregadas se encuentran agua y artículos de aseo, mientras continúa la asistencia para las personas afectadas.

Además de estas ayudas, los damnificados esperan que se establezca una alternativa que les permita contar con un lugar donde permanecer mientras se resuelve su situación habitacional.

Entre las posibilidades que se manejan está un eventual traslado a un hotel como medida temporal. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que esta alternativa haya sido aprobada ni se han informado detalles sobre cuándo o dónde se realizaría el alojamiento.