Panamá Pacífico Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 14:07

Dijo cuánto dinero llevaba, pero una revisión de Aduanas encontró $500 adicional

Según informó la Aduanas, una pasajera cubana que llegó con su hija menor a Panamá Pacífico desde La Habana portaba en conjunto US$10,538 en efectivo.

Aduanas - Panamá Pacifico

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que detectó una diferencia entre el dinero inicialmente reportado y el monto encontrado durante una revisión a una pasajera cubana que arribó junto a su hija menor de edad a la Terminal Aérea de Panamá Pacífico, procedente de La Habana, Cuba.

¿Qué detectó Aduanas durante la revisión?

Según Aduanas, durante el control la pasajera manifestó que portaba B/.5,000 y que su hija llevaba otros B/.5,000.

Posteriormente, ambas fueron remitidas a una revisión secundaria. Durante la inspección del equipaje, los funcionarios localizaron en una cartera de mano perteneciente a la menor dinero en efectivo adicional que, según la entidad, no había sido presentado inicialmente para el conteo.

Tras la verificación, Aduanas informó que el monto total transportado por ambas ascendía a US$10,538.

Para efectos de la declaración aduanera, cuando se trata de un grupo familiar se realiza una sola declaración. La normativa panameña establece además requisitos de declaración para los viajeros que ingresan o salen del país con sumas de dinero que alcanzan el umbral establecido.

Según Aduanas, el procedimiento permitió detectar una diferencia entre la información suministrada inicialmente y la cantidad de efectivo encontrada durante la inspección.

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