Dijo cuánto dinero llevaba, pero una revisión de Aduanas encontró $500 adicional

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que detectó una diferencia entre el dinero inicialmente reportado y el monto encontrado durante una revisión a una pasajera cubana que arribó junto a su hija menor de edad a la Terminal Aérea de Panamá Pacífico, procedente de La Habana, Cuba.

¿Qué detectó Aduanas durante la revisión?

.@aduanaspanama identificó una violación a los reglamentos en la información suministrada por una pasajera cubana, quien estaba acompañada por su hija menor de edad, las cuales arribaron a la Terminal Aérea de Panamá Pacífico, procedente de La Habana, Cuba.



Durante el control de… pic.twitter.com/GMdPLeqjWC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

Según Aduanas, durante el control la pasajera manifestó que portaba B/.5,000 y que su hija llevaba otros B/.5,000.

Posteriormente, ambas fueron remitidas a una revisión secundaria. Durante la inspección del equipaje, los funcionarios localizaron en una cartera de mano perteneciente a la menor dinero en efectivo adicional que, según la entidad, no había sido presentado inicialmente para el conteo.

Tras la verificación, Aduanas informó que el monto total transportado por ambas ascendía a US$10,538.

Para efectos de la declaración aduanera, cuando se trata de un grupo familiar se realiza una sola declaración. La normativa panameña establece además requisitos de declaración para los viajeros que ingresan o salen del país con sumas de dinero que alcanzan el umbral establecido.

Según Aduanas, el procedimiento permitió detectar una diferencia entre la información suministrada inicialmente y la cantidad de efectivo encontrada durante la inspección.