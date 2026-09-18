Destruyen cargamento de cigarrillos valorado en más de B/.2.8 millones: ¿dónde fue decomisado?

La Autoridad Nacional de Aduanas procedió a la destrucción de 3,787 pacas de cigarrillos, cuyo valor fue estimado en B/.2,840,250, luego de ser decomisadas como resultado de dos acciones investigativas.
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Operación Río permitió incautar 1,641 pacas de cigarrillos
Una de las acciones que permitió sacar de circulación parte de los cigarrillos fue la denominada Operación Río.
Durante este operativo fueron incautadas 1,641 pacas de cigarrillos que eran transportadas en un furgón.
Según la información suministrada por Aduanas, el cargamento tenía como destino un establecimiento Duty Free en la provincia de Chiriquí.
Esta mercancía posteriormente formó parte de los productos destruidos por las autoridades.
En total, al sumar los decomisos producto de las dos acciones investigativas, las autoridades contabilizaron 3,787 pacas, con una valoración superior a los B/.2.8 millones.
La destrucción se llevó a cabo una vez cumplidos los procedimientos y disposiciones judiciales correspondientes, con participación de las instituciones involucradas.