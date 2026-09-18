Destruyen cargamento de cigarrillos valorado en más de B/.2.8 millones: ¿dónde fue decomisado?

La Autoridad Nacional de Aduanas procedió a la destrucción de 3,787 pacas de cigarrillos , cuyo valor fue estimado en B/.2,840,250 , luego de ser decomisadas como resultado de dos acciones investigativas.

La entidad informó que la eliminación de la mercancía se realizó en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio de Salud (Minsa) , en cumplimiento de las disposiciones judiciales correspondientes.

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Operación Río permitió incautar 1,641 pacas de cigarrillos

.@aduanaspanama procedió a la destrucción de 3,787 pacas de cigarrillos valorados en B/.2,840,250, que fueron decomisados en dos acciones investigativas.



Una de estas acciones corresponde a la Operación Río, en la que fueron incautadas 1,641 pacas que eran transportadas en un… pic.twitter.com/qwwKodXd6h — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Una de las acciones que permitió sacar de circulación parte de los cigarrillos fue la denominada Operación Río.

Durante este operativo fueron incautadas 1,641 pacas de cigarrillos que eran transportadas en un furgón.

Según la información suministrada por Aduanas, el cargamento tenía como destino un establecimiento Duty Free en la provincia de Chiriquí.

Esta mercancía posteriormente formó parte de los productos destruidos por las autoridades.

En total, al sumar los decomisos producto de las dos acciones investigativas, las autoridades contabilizaron 3,787 pacas, con una valoración superior a los B/.2.8 millones.

La destrucción se llevó a cabo una vez cumplidos los procedimientos y disposiciones judiciales correspondientes, con participación de las instituciones involucradas.