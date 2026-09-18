Cultura Profética dará un concierto en Panamá con Gondwana y Quique Neira

El grupo puertorriqueño de reggae roots Cultura Profética se presentará en Panamá como parte de su gira de 2026. El concierto se realizará el próximo sábado 24 de octubre en Amador, Ciudad de Panamá.

El evento contará con la participación de la banda chilena Gondwana y del artista Quique Neira , quienes interpretarán sus grandes éxitos.

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¿Cómo comprar boletos para el concierto de Cultura Profética?

Los boletos están disponibles a través del sitio web eTicket . Las localidades habilitadas son Cultura y Wana; en ambas áreas, los asistentes permanecerán de pie.

Precios de los boletos

Cultura: B/. 119.65

Wana: B/. 78.86

Los boletos también pueden adquirirse mediante opciones de pago por cuotas.