Mulino admite preocupación por el aumento del combustible: "El monto del subsidio es gigantesco"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció este viernes 18 de septiembre la preocupación del Gobierno por el aumento de los precios internacionales del combustible y el costo que representa para el Estado mantener el mecanismo de subsidio.

“El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos ahondar en eso, lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente Medio no parece tener fin”, expresó el mandatario. “El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos ahondar en eso, lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente Medio no parece tener fin”, expresó el mandatario.

Las declaraciones se producen el mismo día en que comenzaron a regir nuevos precios máximos de la gasolina y el diésel en Panamá, mientras determinados sectores, entre ellos modalidades de transporte y la pesca artesanal, mantienen precios subsidiados bajo un mecanismo temporal.

¿Qué dijo Mulino sobre el subsidio al combustible?

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, reconoció que al gobierno le preocupa el alza del combustible.



“El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos ahondar en eso, lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente… pic.twitter.com/WdFAHYpRZt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

El mandatario señaló que el Gobierno asumirá el costo del subsidio, aunque reconoció que el monto representa una preocupación para las finanzas públicas.

Mulino vinculó esta situación con el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la crisis en Medio Oriente.

El Gobierno ya había anunciado medidas para mitigar el impacto del aumento internacional de los combustibles y apoyar a sectores productivos y usuarios afectados.

¿Por qué preocupa el aumento del combustible?

El incremento de los precios internacionales de los derivados del petróleo tiene efectos sobre distintos sectores de la economía, particularmente el transporte y las actividades que dependen directamente del combustible.

El Gobierno panameño ha vinculado las medidas de estabilización con la crisis energética internacional y el conflicto en Medio Oriente.

En marzo de 2026, el Ejecutivo creó una comisión para evaluar medidas destinadas a mitigar el impacto del aumento del precio del petróleo y anunció acciones relacionadas con transporte, electricidad y gas.