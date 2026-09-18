Contralor explica las medidas precautorias sobre bienes del exministro Rafael Sabonge

La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre bienes del exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge , quien estuvo al frente de la institución durante el periodo 2019-2024.

El contralor Anel Flores informó que las órdenes de cautelación alcanzan preliminarmente los B/.704,452 y han sido enviadas a distintas instituciones bancarias.

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Según Flores, las actuaciones buscan recabar información ante un posible enriquecimiento injustificado. El funcionario precisó que el proceso continúa y que, una vez concluidas las etapas correspondientes, los resultados serán remitidos al Ministerio Público.

Especificó que el monto podría aumentar o disminuir conforme avance la revisión, debido a que la cifra divulgada no es definitiva.

Las diligencias de la Contraloría también involucran consultas y acciones ante otras entidades, entre ellas el Registro Público.

Contraloría anunciará informe sobre contratos de emergencia

En otro tema, Flores se refirió a los contratos de emergencia gestionados por el Ministerio de Obras Públicas y señaló que corresponden a situaciones de emergencia registradas en Panamá durante este año.

La Contraloría prevé publicar próximamente un informe con el detalle de las actuaciones realizadas durante esos periodos.