Contralor explica las medidas precautorias sobre bienes del exministro Rafael Sabonge

La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre bienes del exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, quien estuvo al frente de la institución durante el periodo 2019-2024.
Según Flores, las actuaciones buscan recabar información ante un posible enriquecimiento injustificado. El funcionario precisó que el proceso continúa y que, una vez concluidas las etapas correspondientes, los resultados serán remitidos al Ministerio Público.
Especificó que el monto podría aumentar o disminuir conforme avance la revisión, debido a que la cifra divulgada no es definitiva.
Las diligencias de la Contraloría también involucran consultas y acciones ante otras entidades, entre ellas el Registro Público.
Contraloría anunciará informe sobre contratos de emergencia
En otro tema, Flores se refirió a los contratos de emergencia gestionados por el Ministerio de Obras Públicas y señaló que corresponden a situaciones de emergencia registradas en Panamá durante este año.
La Contraloría prevé publicar próximamente un informe con el detalle de las actuaciones realizadas durante esos periodos.