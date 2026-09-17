Aprehenden a mujer señalada por sustraer a una menor en un hospital de Bocas del Toro

La mujer aprehendida será llevada ante un juez de garantías.

Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer la aprehensión de una mujer que enfrentará una audiencia ante el Sistema Penal Acusatorio de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, por la presunta comisión del delito contra la libertad en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, cámaras de videovigilancia del Hospital Raúl Dávila Mena captaron el momento en que la sospechosa sustrajo a la niña en un pasillo, mientras la madre se encontraba en el baño.

Tras la denuncia interpuesta, las autoridades del centro médico y del Ministerio Público activaron los protocolos de búsqueda. Horas más tarde, la menor fue ubicada en un local comercial mientras caminaba tomada de la mano de la señalada.

La niña se encuentra bajo protección, sana y salva, mientras que la aprehendida será llevada ante un juez de garantías en las próximas horas para la legalización de su aprehensión e formulación de cargos.