Escuela para padres 2026: ¿cuándo inician los talleres del tercer trimestre?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que los talleres para la Escuela para Padres 2026 correspondiente al tercer trimestre escolar se llevarán a cabo del 22 al 25 de septiembre en las 16 regiones educativas del país.
Calendario de la Escuela para padres
Martes 22 de septiembre
- Panamá Centro
- Panamá Norte
- Panamá Este
- Panamá Oeste
- San Miguelito
Miércoles 23 de septiembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 24 de septiembre
- Chiriquí
- Bocas del Toro
- Losa Santos
- Darién
Viernes 25 de septiembre
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Guna Yala
Horario de la Escuela para padres 2026
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Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Duración: 2 horas por sesión