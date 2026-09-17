Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 10:46

Escuela para padres 2026: ¿cuándo inician los talleres del tercer trimestre?

El MEDUCA anunció la fecha de los talleres para la Escuela para Padres 2026 del tercer trimestre escolar.

Escuela para padres 2026 del MEDUCA. 

Escuela para padres 2026 del MEDUCA. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que los talleres para la Escuela para Padres 2026 correspondiente al tercer trimestre escolar se llevarán a cabo del 22 al 25 de septiembre en las 16 regiones educativas del país.

Calendario de la Escuela para padres

Martes 22 de septiembre

  • Panamá Centro
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito

Miércoles 23 de septiembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 24 de septiembre

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Losa Santos
  • Darién

Viernes 25 de septiembre

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Guna Yala

Horario de la Escuela para padres 2026

  • Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 m.

  • Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

  • Duración: 2 horas por sesión

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