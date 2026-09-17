CEAGRO-AIP: Mulino inaugura centro donde 100 jóvenes estudiarán carreras agropecuarias

El presidente de la República, José Raúl Mulino , inauguró este jueves el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP), ubicado en la Ciudad del Saber, donde comenzó actividades académicas la primera generación de estudiantes de esta iniciativa de formación técnica superior.

El primer grupo está integrado por 100 jóvenes becarios provenientes de distintas regiones de Panamá, quienes recibirán formación especializada para desarrollar competencias aplicadas al sector agropecuario.

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La iniciativa busca combinar la preparación académica con experiencias prácticas vinculadas al campo y a las necesidades del sector productivo. El modelo educativo de CEAGRO contempla 40% de formación teórica y 60% de aprendizaje práctico, con actividades en campo, laboratorios y entornos productivos.

“Hoy veo hecho realidad un proyecto en el que creí desde el principio: CEAGRO AIP. Me llena de satisfacción recibir a sus primeros 100 jóvenes, de todas las provincias y comarcas, que llegan con un sueño y la oportunidad de construir su futuro en el agro”, expresó Mulino. “Hoy veo hecho realidad un proyecto en el que creí desde el principio: CEAGRO AIP. Me llena de satisfacción recibir a sus primeros 100 jóvenes, de todas las provincias y comarcas, que llegan con un sueño y la oportunidad de construir su futuro en el agro”, expresó Mulino.

Hoy veo hecho realidad un proyecto en el que creí desde el principio: CEAGRO AIP.



Me llena de satisfacción recibir a sus primeros 100 jóvenes, de todas las provincias y comarcas, que llegan con un sueño y la oportunidad de construir su futuro en el agro.



Ellos son el comienzo… pic.twitter.com/lXlXfJaA9r — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 17, 2026

El mandatario agregó que estos estudiantes representan el inicio de una nueva generación vinculada al desarrollo del sector agropecuario.

¿Qué carreras ofrecerá CEAGRO-AIP?

Los estudiantes podrán formarse durante dos años en tres programas de Técnico Superior en Ciencias Agroalimentarias:

Técnico Superior en Ciencias Agroalimentarias con énfasis en Agrícola: enfocado en producción vegetal, manejo de suelos, semillas, riego, fertilización, control de plagas y buenas prácticas agrícolas.

enfocado en producción vegetal, manejo de suelos, semillas, riego, fertilización, control de plagas y buenas prácticas agrícolas. Técnico Superior en Ciencias Agroalimentarias con énfasis en Pecuaria: orientado a la producción animal, nutrición, sanidad, reproducción, bienestar y manejo de fincas ganaderas.

orientado a la producción animal, nutrición, sanidad, reproducción, bienestar y manejo de fincas ganaderas. Técnico Superior en Ciencias Agroalimentarias con énfasis en Tecnologías Aplicadas al Agro: dirigido al uso de herramientas digitales, agricultura de precisión, datos, automatización y otras tecnologías aplicadas al sector.

Los tres programas se desarrollan de manera presencial en la Ciudad del Saber y tienen una duración de dos años.

Una formación enfocada en la práctica

CEAGRO-AIP plantea un modelo de “aprender haciendo”, mediante el cual los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en espacios productivos reales.

De acuerdo con la información institucional, el objetivo es que los jóvenes desarrollen competencias técnicas desde el inicio de su formación y tengan contacto con fincas, agroindustrias, empresas y otros espacios relacionados con el sector agropecuario.

La creación de CEAGRO-AIP forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno para fortalecer la formación técnica especializada y generar talento para las necesidades del sector agroalimentario panameño. En enero de 2026, el Gobierno había informado que la primera fase contemplaba 100 jóvenes becados y una formación vinculada a las demandas del sector productivo.

CEAGRO-AIP: una oportunidad de formación para jóvenes

La primera generación de técnicos superiores del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) inicia este jueves actividades académicas, tras la inauguración de su sede en Ciudad del Saber.



Son 100 jóvenes becarios de distintas regiones de la República de Panamá que se… pic.twitter.com/6vGMpTKSfD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

La institución señala que su propuesta está dirigida a jóvenes panameños interesados en desarrollar una carrera técnica vinculada con la agricultura, la producción animal y las nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Además de la formación académica, el programa de becas contempla beneficios como hospedaje, alimentación, orientación académica, acompañamiento para el bienestar y actividades de vida estudiantil.