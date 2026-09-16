Combustibles suben de precio desde este viernes: conoce los nuevos precios

A partir de este viernes 18 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta nueve centavos por litro en la gasolina de 91 octanos y de once centavos en la de 95 octanos, mientras que el diésel incrementará 11 centavos.
A partir de este viernes 18 de septiembre se registrarán nuevos aumentos en los precios de venta de combustibles líquidos en Panamá.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026
El litro de gasolina de 95 octanos subirá 11 centavos, y la de 91 octanos aumentará 9 centavos. El litro de diésel costará 13 centavos más. pic.twitter.com/ZzoS8XhLlw