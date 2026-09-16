Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 13:12

Combustibles suben de precio desde este viernes: conoce los nuevos precios

Estos precios de los combustibles de referencia se mantendrán vigentes hasta el viernes 2 de octubre en Panamá.

Combustibles suben de precio en Panamá. 

Combustibles suben de precio en Panamá. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

A partir de este viernes 18 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta nueve centavos por litro en la gasolina de 91 octanos y de once centavos en la de 95 octanos, mientras que el diésel incrementará 11 centavos.

Precios por litro de combustible

  • Gasolina de 95 octanos: +0.011 centavos

  • Gasolina de 91 octanos: +0.09 centavos

  • Diésel: +0.013 centavos

Estos precios de referencia se mantendrán vigentes hasta el viernes 2 de octubre.

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