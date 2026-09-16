MiAmbiente investiga a embarcación que se acercó de forma indebida a ballenas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició las investigaciones para identificar a los responsables de una embarcación que se aproximó de manera indebida a un grupo de ballenas durante un avistamiento, con el fin de determinar las sanciones correspondientes.
Finalmente, MiAmbiente hizo un llamado a los capitanes, operadores turísticos y visitantes a respetar las distancias mínimas permitidas para evitar alteraciones en el comportamiento de los cetáceos durante su tránsito por aguas nacionales.
“El respeto a estas medidas nos permite evitar alteraciones en su comportamiento y protegerlos durante su paso por nuestras aguas”, señala MiAmbiente.