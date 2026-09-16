Agroferia del IMA en Chepo cambia de ubicación: nuevo punto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre un cambio en la ubicación de la agroferia programada para este jueves 17 de septiembre de 2026, en el distrito de Chepo.
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¿A qué hora será la agroferia del IMA?
La agroferia comenzará a las 8:00 a.m. de este jueves 17 de septiembre.
El IMA recordó a los residentes del distrito de Chepo y áreas cercanas que deben dirigirse al nuevo punto establecido para esta jornada.
El cambio corresponde únicamente a la ubicación anunciada para la actividad, por lo que se recomienda tomar en cuenta el nuevo punto antes de trasladarse.