Agroferia del IMA en Chepo cambia de ubicación: nuevo punto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre un cambio en la ubicación de la agroferia programada para este jueves 17 de septiembre de 2026, en el distrito de Chepo.

La actividad se realizará ahora en la cancha del sector 4 de Las Margaritas, ubicada al lado del tanque del IDAAN.

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¿A qué hora será la agroferia del IMA?

El @IMA_Pma informa sobre nueva ubicación de la agroferia programada para el jueves 17 de septiembre en el distrito de Chepo.



Ésta se llevará a cabo en la cancha del sector 4 de Las Margaritas. pic.twitter.com/b9IrtXh2X1 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

La agroferia comenzará a las 8:00 a.m. de este jueves 17 de septiembre.

El IMA recordó a los residentes del distrito de Chepo y áreas cercanas que deben dirigirse al nuevo punto establecido para esta jornada.

El cambio corresponde únicamente a la ubicación anunciada para la actividad, por lo que se recomienda tomar en cuenta el nuevo punto antes de trasladarse.