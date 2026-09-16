Música Entretenimiento -  16 de septiembre de 2026 - 11:26

Eddy Lover llega a los Latin Grammy 2026: recibe nominación junto a Karol G

El artista panameño Eddy Lover figura entre los nominados junto a Karol G a los premios Latin Grammy 2026.

Eddy Lover es nominado a los Latin Grammy 2026 junto a Karol G.

Eddy Lover es nominado a los Latin Grammy 2026 junto a Karol G.

Instagram/@eddyloveroficial
Ana Canto
Por Ana Canto

El artista panameño Eddy Lover figura entre los nominados a los premios Latin Grammy 2026, junto con la cantante colombiana Karol G, en la categoría de mejor interpretación urbana por la canción «Dile Luna».

El tema fue incluido en el álbum Tropicoqueta, publicado por la intérprete en junio de 2025, producción que también compite en la categoría de álbum del año.

En el apartado de mejor interpretación urbana también compiten los siguientes temas:

  • «Sessions, Vol. 0/66», de Bizarrap y Daddy Yankee.

  • «La Villa», de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

  • «Se lo juro mor», de Feid.

  • «Gil», de Milo J y Trueno.

La gala de premiación se llevara a cabo el próximo 12 de noviembre.

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