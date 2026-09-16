Eddy Lover llega a los Latin Grammy 2026: recibe nominación junto a Karol G

El artista panameño Eddy Lover figura entre los nominados a los premios Latin Grammy 2026, junto con la cantante colombiana Karol G, en la categoría de mejor interpretación urbana por la canción «Dile Luna».
En el apartado de mejor interpretación urbana también compiten los siguientes temas:
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«Sessions, Vol. 0/66», de Bizarrap y Daddy Yankee.
«La Villa», de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
«Se lo juro mor», de Feid.
«Gil», de Milo J y Trueno.
La gala de premiación se llevara a cabo el próximo 12 de noviembre.