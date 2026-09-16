Eddy Lover llega a los Latin Grammy 2026: recibe nominación junto a Karol G

El panameño Eddy Lover se encuentra entre los nominados a los premios Grammy Latinos 2026 junto a la colombiana Karol G en la categoría a “Mejor Interpretación Urbana” por su tema “Dile Luna”.



Fue incluido en el álbum “Tropicoqueta”, lanzado por KarolG en junio de 2025 y el cual… pic.twitter.com/GJBSnlvKFJ