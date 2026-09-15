Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de la 78.ª edición

Jean Smart recibe el premio emmy a la Mejor Actriz Protagonista Phil McCarten/Invision para la Academia de Televisión

Por Orlanys Castellano El pasado lunes 14 de septiembre se llevó a cabo la 78.ª edición de los Premios Emmy, galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica.

La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se reunieron algunas de las principales celebridades de la televisión para conocer a los ganadores de una de las premiaciones más importantes de la industria.

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