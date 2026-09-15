Premios Emmy 2026 Entretenimiento -  15 de septiembre de 2026 - 14:22

Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de la 78.ª edición

Durante los Premios Emmy entre los reconocimientos entregados sobresalieron The Pitt, Widow’s Bay, entre otros.

Jean Smart recibe el premio emmy a la Mejor Actriz Protagonista

Jean Smart recibe el premio emmy a la Mejor Actriz Protagonista

Phil McCarten/Invision para la Academia de Televisión
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El pasado lunes 14 de septiembre se llevó a cabo la 78.ª edición de los Premios Emmy, galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica.

La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se reunieron algunas de las principales celebridades de la televisión para conocer a los ganadores de una de las premiaciones más importantes de la industria.

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Conoce los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

  • The Pitt

Mejor serie de comedia

  • Widow’s Bay

Mejor miniserie

  • DTF St. Louis

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

  • Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Tom Pelphrey, Task
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Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Allison Janney, The Diplomat

Mejor actor de reparto en una serie comedia

  • Stephen Root, Widow’s Bay

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Mejor programa talk show

  • The Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality/competencia

  • The Traitors

Mejor película televisiva

  • Remarkably Bright Creatures

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • David Harbour, DTF St. Louis

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • Linda Cardellini, DTF St. Louis

Mejor actriz invitada en una serie dramática

  • Shailene Woodley, Paradise

Mejor actor invitado en una serie dramática

  • Ernest Harden Jr, The Pitt

Mejor actor invitado en una serie de comedia

  • Rob Reiner, The Bear

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

  • Betty Gilpin, Widow’s Bay

Finalmente, el evento volvió a convertirse en un punto de encuentro para la industria televisiva, con una lista de ganadores que refleja algunas de las producciones y actuaciones más destacadas de esta edición.

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