Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de la 78.ª edición

El pasado lunes 14 de septiembre se llevó a cabo la 78.ª edición de los Premios Emmy, galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica.
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Conoce los ganadores de los Premios Emmy 2026
Mejor serie dramática
- The Pitt
Mejor serie de comedia
- Widow’s Bay
Mejor miniserie
- DTF St. Louis
Mejor actor principal en una serie dramática
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Tom Pelphrey, Task
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
-
Allison Janney, The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie comedia
- Stephen Root, Widow’s Bay
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
Mejor programa talk show
- The Late Show with Stephen Colbert
Mejor reality/competencia
- The Traitors
Mejor película televisiva
- Remarkably Bright Creatures
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- David Harbour, DTF St. Louis
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Shailene Woodley, Paradise
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Ernest Harden Jr, The Pitt
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner, The Bear
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Betty Gilpin, Widow’s Bay
Finalmente, el evento volvió a convertirse en un punto de encuentro para la industria televisiva, con una lista de ganadores que refleja algunas de las producciones y actuaciones más destacadas de esta edición.