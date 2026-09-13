Chakatín reveló los números de la Pirámide: estos son los más buscados hoy domingo 13 de septiembre

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 13 de septiembre del 2026.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 3 - 7 - 4 - 0
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 37 - 34 - 07 - 04 - 40
¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 13 de septiembre del 2026?
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 13 de septiembre a las 3:00 p.m., en su horario regular.