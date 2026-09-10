Sech vuelve a los escenarios y Panamá está en su nueva gira ¡Prepárense!

El cantante panameño Sech anunció su nueva gira Secho Gang, la cual arrancará el próximo 31 de octubre del 2026, en San José, Costa Rica.
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La gira lleva el nombre de su más reciente álbum, Secho Gang, estrenado en mayo y compuesto por 12 canciones, con sonidos de reguetón, R&B latino y dancehall.
Por ahora, solo queda esperar el próximo anuncio del artista para conocer la fecha, el lugar y los posibles invitados que formarán parte de su tan esperado regreso a Panamá.