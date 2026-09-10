Sech vuelve a los escenarios y Panamá está en su nueva gira ¡Prepárense!

Captura de YouTube de Sech - TOY PERDIO

El cantante panameño Sech anunció su nueva gira Secho Gang, la cual arrancará el próximo 31 de octubre del 2026, en San José, Costa Rica.

La buena noticia para sus fanáticos es que Panamá está incluido en su recorrido. Sin embargo, aún no ha revelado la fecha de presentación en el país. Pero se adelantó que el show en suelo panameño llevará de nombre Sech & Friends Panamá, lo que ya levantó sospechas de quiénes podrían acompañarlo en la tarima.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de Interés: Gabriela Lineth González: quién es la nueva Miss Universe Panamá 2026

La gira lleva el nombre de su más reciente álbum, Secho Gang, estrenado en mayo y compuesto por 12 canciones, con sonidos de reguetón, R&B latino y dancehall.

View this post on Instagram

Por ahora, solo queda esperar el próximo anuncio del artista para conocer la fecha, el lugar y los posibles invitados que formarán parte de su tan esperado regreso a Panamá.