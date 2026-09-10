Minsa lanza aplicación para sacar citas y moderniza la atención pública

El Ministerio de Salud (MINSA) apuesta por una nueva herramienta tecnológica para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios a través de la aplicación MinSalud PdP.
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La herramienta permite consultar datos relacionados con la atención médica, vacunas, resultados de laboratorio y medicamentos, sin tener que acudir directamente a un centro de salud u hospital.
La aplicación también ha recibido actualizaciones para mejorar su funcionamiento y facilitar los trámites digitales de los usuarios.
Con esta iniciativa, el MINSA busca que más personas puedan tener acceso a información y servicios de salud de una manera rápida y desde cualquier lugar.