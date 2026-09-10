Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 14:33

Minsa lanza aplicación para sacar citas y moderniza la atención pública

La aplicación del Minsa permite a los pacientes consultar información médica y realizar trámites desde el celular.

MINSA apuesta por nueva app para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios

MINSA apuesta por nueva app para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios

@Minsa
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Salud (MINSA) apuesta por una nueva herramienta tecnológica para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios a través de la aplicación MinSalud PdP.

¿Cómo descargar la aplicación del Minsa?

  • Primero, descarga la aplicación por App Store o Google Play.
  • Seguido, regístrate escaneando tu cedula y tu rostro e ingresa tus datos personales.
  • Por último, completa tu registro confirmando el código de verificación que recibirás por correo electrónico.

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Conoce más de la aplicación del Minsa

La herramienta permite consultar datos relacionados con la atención médica, vacunas, resultados de laboratorio y medicamentos, sin tener que acudir directamente a un centro de salud u hospital.

La aplicación también ha recibido actualizaciones para mejorar su funcionamiento y facilitar los trámites digitales de los usuarios.

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Con esta iniciativa, el MINSA busca que más personas puedan tener acceso a información y servicios de salud de una manera rápida y desde cualquier lugar.

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